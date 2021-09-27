читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пенсионный фонд России рассказал о новой денежной выплате. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идёт об индексации материнского капитала. Как сообщается, в следующем году материнский капитал будет проиндексирован на 4%. Как было заявлено, индексация может быть различна в зависимости от того, насколько использован маткапитал.

Так, в ситуации, если семья уже получила сертификат, но ещё его не использовала, то сумма маткапитала составит столько, сколько установлено на год использования. К примеру, в 2021 году сумма составит 483 881,83 рубля, а если семья планирует его использовать в 2022 году, то сумма составит уже 503 237 рублей.

Если же часть маткапитала был использована, то остаток будет проиндексирован с нового года. К примеру, если на конец 2020 года остаток маткапитала составил 270 тысяч рублей, то в 2021 году после индексации сумма будет увеличена на 9990 рублей. В 2022 году она увеличится ещё на 11 200 рублей.

Если маткапитал был использован полностью, то новых начислений семья не получит.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры и инвалиды могут получить новую выплату. Однако им необходимо иметь карту “Мир”.

Вам может понравиться

В США продвигают идею постоянного военного присутствия в Прибалтике

После ухода Америки из Афганистана Пентагон намерен изменить планы военного присутствия США за рубежом, и в связи с этим стала активно продвигаться идея сделать постоянным американское военное присутствие в странах

NI: «Адмирал Нахимов» вернётся в строй с большей задержкой, но с мощным ракетным вооружением

Гигантский крейсер «Адмирал Нахимов» будет возвращен в строй ВМФ России после того, как провел на верфи последние два десятилетия, чтобы держать под угрозой американские стратегические подводные лодки и авианосные ударные

В Германии не исключили остановку «Северного потока – 2» из-за редких ящериц

Тино Хрупала, представитель фракции «Альтернатива для Германии», отметил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» может быть остановлен из-за редких ящериц. Согласно его словам, фракция «Зеленых» продолжает всячески мешать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 27 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 27 сентября – пасмурно, до 16 °C |