Пенсионный фонд России рассказал о новой денежной выплате. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идёт об индексации материнского капитала. Как сообщается, в следующем году материнский капитал будет проиндексирован на 4%. Как было заявлено, индексация может быть различна в зависимости от того, насколько использован маткапитал.

Так, в ситуации, если семья уже получила сертификат, но ещё его не использовала, то сумма маткапитала составит столько, сколько установлено на год использования. К примеру, в 2021 году сумма составит 483 881,83 рубля, а если семья планирует его использовать в 2022 году, то сумма составит уже 503 237 рублей.

Если же часть маткапитала был использована, то остаток будет проиндексирован с нового года. К примеру, если на конец 2020 года остаток маткапитала составил 270 тысяч рублей, то в 2021 году после индексации сумма будет увеличена на 9990 рублей. В 2022 году она увеличится ещё на 11 200 рублей.

Если маткапитал был использован полностью, то новых начислений семья не получит.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры и инвалиды могут получить новую выплату. Однако им необходимо иметь карту “Мир”.