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В следующем году российские пенсионеры могут получить новую выплату в размере до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идёт о так называемом «туристическом кешбэке». Получить эту выплату могут те люди, которые купили тур путешествия по России. Так, её уже предоставляли в 2020 и 2021 годах всем путешественникам. Кроме того, недавно аналогичный возврат делали родителям, которые для своих детей приобрели путёвку в детский лагерь.

Согласно заявлению председателя комитета по социальной политике Инны Святенко, в 2022 году выплату смогут получать пенсионеры и инвалиды. Однако уточняется, что получить деньги можно только в том случае, если оплата путёвки производилась с использованием карты «Мир».

Сумма возврата зависит от того, сколько стоит поездка, но в любом случае не более 20 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября пенсионеров ожидает индексация пенсии. Кроме того, они получат новые выплаты.

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