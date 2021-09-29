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Украина может использовать беспилотные аппараты Bayraktar TB2 против собственных граждан, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию в СМИ о применении БПЛА турецкого производства для проведения разведки за линией разграничения в Донбассе.

«Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по гражданам Украины», – отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киеву необходимые беспилотники «Байрактар» для сдерживания «российской агрессии».

Кроме того, украинские СМИ написали, что в распоряжении России нет достаточного количества зенитно-ракетных комплексов для борьбы с турецкими беспилотниками. Журналисты заявляют, что военнослужащие РФ то решетки на танки наваривают, то усаживают на броню БТР операторов с ПЗРК, так как опасаются грозных украинских дронов.

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