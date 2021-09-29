Киев свято уверовал, что турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB неуязвимы перед российскими средствами противовоздушной обороны. Последнюю неделю с Украины то и дело несутся заявления о нехватке в РФ оружия для противодействия этим дронам.

Вся уверенность украинской стороны строится на результатах наблюдения за российскими учениями в Крыму. Авторы сразу нескольких киевских СМИ пишут, что в ходе маневров, которые были посвящены именно отражению нападения беспилотных аппаратов, на броне БТР-3Д находились военнослужащие, управлявшие ПЗРК. Это якобы должно означать, что комплексов ПВО «Тор-М2», способных уничтожать «Байрактары», в крымских подразделениях ВС РФ не хватает.

Ранее, напомним, украинские СМИ заметили решетки, наваренные на башнях танков. Тогда они тоже заявили, что это защита от непобедимых украинских беспилотников. Впрочем, того количества «Тор-М2», которые имеются в Крыму, вполне достаточно для уничтожения 12 БПЛА. Помимо этого, с «Байрактарами» успешно справляются «Панцири» и «Бук-М3», но об этом киевским экспертам пока ничего неизвестно.