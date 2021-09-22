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На интернет-портале Минфина Соединенных Штатов появилось заявление о введении экономических ограничений в отношении платформы, предназначенной для обмена криптовалюты.

Отмечается, что речь идет о сервисе SUEX OTC S.R.O., который прошёл регистрацию в Чехии и РФ. Согласно информации, обнаруженной американским ведомством, около 40% всех переводов, сделанных в рамках этой платформы, связаны с деятельностью киберпреступников, использовавших программы для вымогания денег.

В опубликованном заявлении указывается, что финансы, поступающие в платформу, были получены 8 способами вымогательств пользователей. Данные санкции направлены на полное блокирование счетов компании, имеющихся на территории США. Американские граждане также не могут теперь взаимодействовать с этим сервисом.

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