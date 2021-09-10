В Израиле был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, при том, что в этой стране вакцинирована большая часть населения.

Как сообщается, сейчас в Израиле каждый день выявляется около 11 тысяч новых пациентов заразившихся коронавирусом. Таким образом, страна входит в топ-15 государств, где самый высокий уровень заболеваемости. Рост заболеваемости был зафиксирован ещё с конца августа.

Отмечается, что ещё летом власти Израиля заявили, что в стране вакцинировались более 75% совершеннолетних граждан. В настоящее время около 30% населения получили уже третью прививку.

Эксперты издания Daily Mail отметили, что рост заболеваемости коронавирусом был также зафиксирован в США и Великобритании. Они выразили опасение, что это указывает на снижение эффективность вакцин против COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Дании сняли все ограничения, которые были введены из-за коронавируса. С 10 сентября граждане страны могут жить привычной жизнью.