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В Германии состоялись последние дебаты перед выборами. Участие в дебатах приняли ведущие представители от семи партий.

В дебатах участвовали кандидаты в канцлеры Германии – Олаф Шольц от Социал-демократический партии Германии и Армин Лашет от ХДС. Шольц имеет поддержку 40% избирателей, в то время как Лашета поддерживают примерно в два раза меньше жителей Германии. Также отмечается, что 16% избирателей хотят видеть канцлером ФРГ Анналену Бербок от партии «Союз 90-х/Зеленые».

В дебатах была поднята тема внешней политики, а также коронавирус, защита климата, финансовые проблемы и безопасность граждан.

Бербок, в частности, раскритиковала уходящее правительство. Она объяснила это тем, что оно помогло усилить Россию и Китай. В то же время Алис Вайдель от партии Альтернатива для Германии заявила, что Россия и Китай важны для Германии. Шольц и Лашер указали на то, что по внешнеполитическим вопросам Евросоюзу необходимо иметь единую позицию.

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет недавно поддержал запуск газопровода “Северный поток-2”. Он заявил, что Германии скоро потребуется газ.

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