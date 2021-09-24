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Кандидат в канцлеры Германии от партии ХДС/ХСС Армин Лашет поддержал работу газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказали РИА Новости.

Политик участвовал в проведённых на днях дебатах, которые состоялись в эфире ZDF. Ведущий задал Лашету вопрос о том, как он относится к работе газопровода. Лашет выразил согласие с тем, что газопровод должен начать работать в скором времени. Также он заявил, что проект газопровода является экономическим.

Лашет указал на то, что стране уже в скором времени потребуется газ. Кроме того, он заявил, что важно исполнить достигнутые договоренности. Высказался он и об Украине, которая из-за работы газопровода не должна терпеть убытки. В случае, если Россия каким-либо образом поставит это под сомнение, то проект будет прекращён.

Ранее представитель немецкого Кабмина Ульрике Деммер заявила, что Германия считает выборы в Госдуму России на территории Крыма нелегитимными. Такое заявление было сделано из-за того, что Германия не признает присоединение Крыма к РФ.

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