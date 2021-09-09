В Германии сообщили, какие ещё препятствия могут помешать газопроводу «Северный поток-2».

Как сообщает издание Handelsblatt, сейчас запуску трубопровода может воспрепятствовать новое правительство Германии, которое будет выбрано уже в скором времени. Так, указывается, что если по какой-либо причине власти ФРГ захотят отвернуться от этого проекта, то противники газопровода начнут настаивать, чтобы все требования Газовой директивы были выполнены по отношению к «Газпрому».

В статье издания указывается, что долгие годы велась битва за окончание строительства газопровода, а сейчас ожидается битва за ввод его в эксплуатацию. На решение о работе газопровода также может повлиять «Немецкая экологическая организация», которая подала иск в суд. Кроме того, влияние могут оказать и довольно строгие требования Брюсселя.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что санкции против “Северного потока-2” необходимо усилить. Он отметил, что разработать ограничительные меры Германия должна вместе с Украиной.