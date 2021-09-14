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Телеканал CNBC заявил, что в Европе и США запасы газа подошли к критически низкой отметке.

Как сообщается, в настоящее время газовые запасы намного меньше средних показателей за несколько лет. Так, в США объём запасов газа меньше среднего на 7,6%, в Европе – на 16%.

Произошло это в преддверии зимы. Таким образом, если сезон будет достаточно продолжительное время холодным, то в США стоимость газа может вырасти раза в два. В Европе же будет сильный недостаток газа, что может повлиять на рост цен на него по всему миру.

Отмечается, что рост цен на газ зафиксирован ещё с начала года. Недавно его стоимость преодолела исторический рекорд, повысившись за месяц на 35%. Так, сейчас цена газа составляет более 800 долларов за одну тысячу кубометров.

Ранее политический обозреватель Ростислав Ищенко заявил, что подорожание стоимости газа в Европе является началом газовой войны. Ведут же эту войну США.

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