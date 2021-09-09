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Соединенные Штаты фактически проиграли войну за «Северный поток-2», но даже успешный запуск газопровода не будет означать окончательную победу России. Напротив, газовые войны с этого момента только начнутся, так как Вашингтон обязательно попытается взять реванш.

Об этом рассказал политический обозреватель Ростислав Ищенко. Он пояснил, что газовые войны начались еще в 60-х годах прошлого столетия и продолжаются сейчас. Поэтому после запуска «Северного потока-2» США будут делать все возможности, чтобы нивелировать успех российского Газпрома.

Для этой цели у них имеются все необходимые инструменты. Так, Вашингтон будет активно раскручивать экологическую тему и выдумывать все новые россказни о негативном влиянии газопровода на окружающую среду. Также он с удовольствием использует агонизирующую Украину в своих целях, после чего выбросит ее на свалку истории.

Внезапное подорожание газа в Европе – это тоже часть газовой войны. США уже начали ее, поэтому России нужно быть предельно внимательной и своевременно отвечать на козни Вашингтона.

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  • Анна
  • 09.09.2021
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