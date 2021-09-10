Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока что не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Как было заявлено, для того, чтобы российская вакцина получила одобрение, ЕМА требуется больше дополнительной информации об этом препарате. В связи с этим эксперты организации могут приехать в Россию в очередной раз, чтобы получить все требуемые сведения.

Этот визит может стать уже третьим по данному вопросу, однако конкретной информации озвучено не было, и сам визит не был подтверждён. Кроме того, указывается, что в настоящее время продолжается оценка вакцины, а также проводятся обсуждения с компанией-разработчиком.

Отмечается, что сейчас сложно что-либо сказать о временных рамках одобрения вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии обнаружили инородные элементы в вакцине Pfizer. Предполагается, что речь идёт о крошках от резинке, которые отделились от крышки ампулы.