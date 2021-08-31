Кацунобу Като, генсек кабмина Японии, отметил, что японские медики нашли в препарате от COVID-19 под названием Pfizer инородные элементы.

Согласно его словам, к компании, производящей вакцину, было направлено соответствующее обращение. Вскоре был получен ответ, где указывалось, что речь, вероятнее всего, идет о крошке из резины, отделившейся от крышки ампулы. Это могло произойти из-за ошибки медиков при прокалывании шприцем – иглу необходимо пропускать через крышку под углом 90 градусов.

Представители организации отметили, что схожие инциденты наблюдались с препаратами Moderna. При этом они заявили, что это не оказывает влияние на безопасность вакцины. Ранее появилась информация о том, что в Японии после получения второй дозы «Модерны» скончались два человека. Для них использовались ампулы из партии, где были найдены примеси. В настоящее время специалисты определяют точную причину их смерти.