читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кацунобу Като, генсек кабмина Японии, отметил, что японские медики нашли в препарате от COVID-19 под названием Pfizer инородные элементы.

Согласно его словам, к компании, производящей вакцину, было направлено соответствующее обращение. Вскоре был получен ответ, где указывалось, что речь, вероятнее всего, идет о крошке из резины, отделившейся от крышки ампулы. Это могло произойти из-за ошибки медиков при прокалывании шприцем – иглу необходимо пропускать через крышку под углом 90 градусов.

Представители организации отметили, что схожие инциденты наблюдались с препаратами Moderna. При этом они заявили, что это не оказывает влияние на безопасность вакцины. Ранее появилась информация о том, что в Японии после получения второй дозы «Модерны» скончались два человека. Для них использовались ампулы из партии, где были найдены примеси. В настоящее время специалисты определяют точную причину их смерти.

Вам может понравиться

Советник Зеленского назвал невыгодным для Украины разрыв торговых отношений с РФ

Алексей Арестович, один из советников Владимира Зеленского, украинского лидера, отметил, что полное прекращение торговых отношений с РФ не выгодно самой Украине. Согласно его словам, Россия до сих пор занимает 5-ю

Украинские политики написали письмо Байдену с призывом остановить «Северный поток – 2»

Действующие и бывшие политики из Украины опубликовали открытое письмо, адресованное Джо Байдену, лидеру США, и призывающее не допустить запуск «Северного потока – 2». В документе напоминают, что американский президент дал

Украина собирается взять под контроль поставки российского газа в Европу

Юрий Витренко, глава «Нафтогаза» считает, что для сохранения транзита газа из России в Европу необходимо перенести «точки передачи голубого топлива» на украинско-российскую границу. Иначе запуск «Северного потока – 2» никогда
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 31 августа – переменная облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Армавир: погода, 31 августа – переменная облачность, до 25 °C |