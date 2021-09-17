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В Московской области 17 сентября начались выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму.

Как уточняется, продлятся выборы до 19 сентября. Отдать свой голос за кандидата можно на избирательном участке, который расположен по месту постоянной регистрации. При себе необходимо иметь паспорт. Участки работают с 8:00 до 20:00.

Отмечается, что в Чехове и округах избиратели получат четыре бюллетеня. Это связано с тем, что кампании федерального и регионального уровня проводятся одновременно. Таким образом, что касается выборов депутатов в Госдуму, избиратель получит два бюллетеня – для выбора кандидата по федеральному избирательному округу, и второй бюллетень для голосования под одномандатному избирательному округу. То же самое касается и выборов в Мособлдуму.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с выборами в Госдуму участились информационные атаки Запада на Россию. Также она отметила готовность России отражать эти атаки.

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