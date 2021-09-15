Информационные атаки Запада на Россию участились в связи с приближающимися выборами в Госдуму, заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. Она отметила, что в ближайшие дни стоит ждать усугубления ситуации.

Россия, по словам Захаровой, готова к новым атакам и к их отражению. Представитель МИД считает, что и перед выборами, и во время их проведения информационно-политическое давление будет усиливаться многократно.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки вмешаться в российские выборы. Он пояснил, что все необходимые доказательства, подтверждающие это, уже переданы послу США в Москве Джону Саливану. Россию интересует, что Вашингтон может сообщить по поводу информационных атак.