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Политолог Тарас Загородний заявил, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз не поможет достичь национальных интересов страны. Своё мнение он высказал в публикации издания «Главред».

Загородний напомнил недавнее заявление бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине нужно выполнить ещё немало условий, прежде чем её примут в ЕС. На это может уйти не менее 20-ти лет и Киеву придётся ждать этого «исторического момента».

Как заявил эксперт, вступление в ЕС будет «чёрт знает когда», кроме того, это ещё и неточно. Он также добавил, что непонятно, будет ли вообще Евросоюз существовать через 20 лет.

Также Загородний отметил, что странам Прибалтики удалось вступить в ЕС из-за того, что со стороны России не было препятствий, однако ситуация с Украиной совершенно другая. В итоге, по словам эксперта, нужно закрыть раз и навсегда эту тему и поставить в приоритет национальные интересы.

Недавно сенатор Алексей Пушков заявил, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, он ранее неоднократно слышал от европейских политиков неутешительные для Украины заявления.

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  • Анна
  • 01.09.2021
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