читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о подготовке армии к ответу на агрессию со стороны России.

Как отмечается, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией. Его слова Залужный не оставил без внимания, сообщив о подготовке ВСУ к «широкомасштабной агрессии» от России.

В частности, под этой агрессией подразумеваются учения «Запад-2021», которые Россия проводит совместно с Белоруссией. Учения стартовали 10 сентября.

Кроме того, Залужный отметил, что недалеко от границы с Украиной Россия разместила дополнительное вооружение. Также дополнительные силы России были размещены в Белоруссии, что, как считает Залужный, только подтверждает намерение атаковать Украину.

Недавно мы сообщали, что США и Украина хотят вновь попробовать привлечь Москву к ответственности за “агрессию” в отношении Киева. Также в США сообщили, что не будут признавать Крым территорией России.

Вам может понравиться

В МИД Китая заявили о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана

Ван Вэньбинь, представитель китайского внешнеполитического ведомства, отметил, что Китай готов к проведению переговоров с новым афганским правительством, сформированным «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Согласно его словам, китайские власти надеются,

Украину обвинили в поставках военной техники в «нерукопожатную» Мьянму

На канале «Мьянма» в Telegram, сославшись на правозащитную организацию Justice for Myanmar, заявили, что украинские власти осуществляют поставки вооружения в Мьянму, где военные жестко подавляют антиправительственные протесты. Согласно опубликованной информации,

Читатели Daily Express назвали провалом попытку США напугать Путина фотографией B-2

Пользователи новостного сайта Daily Express считают провальной попытку США напугать Владимира Путина, российского лидера, фотоснимком стелс-бомбардировщиков B-2 возле «порога» РФ. Об этом рассказали в издании «ПолитРоссия». Недавно американские вооруженные силы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – переменная облачность, до 16 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 10 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C |