Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о подготовке армии к ответу на агрессию со стороны России.

Как отмечается, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией. Его слова Залужный не оставил без внимания, сообщив о подготовке ВСУ к «широкомасштабной агрессии» от России.

В частности, под этой агрессией подразумеваются учения «Запад-2021», которые Россия проводит совместно с Белоруссией. Учения стартовали 10 сентября.

Кроме того, Залужный отметил, что недалеко от границы с Украиной Россия разместила дополнительное вооружение. Также дополнительные силы России были размещены в Белоруссии, что, как считает Залужный, только подтверждает намерение атаковать Украину.

Недавно мы сообщали, что США и Украина хотят вновь попробовать привлечь Москву к ответственности за “агрессию” в отношении Киева. Также в США сообщили, что не будут признавать Крым территорией России.