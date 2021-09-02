В совместном заявлении Украины и Соединенные Штатов указывается, что они снова попробуют привлечь к ответственности Москву «за агрессию» в отношении Киева.

Власти обоих государств заявили, что в двадцать первом веке ни одна страна не может менять свои госграницы, используя силу, а РФ якобы нарушила данное правило в отношении соседней страны. По этой причине Киев и Вашингтон продолжат делать все возможное, чтобы Москва взяла ответственность за свои «агрессивные действия».

В документе также указывается, что из-за «недружественных шагов России», к которым включили «оккупацию Крыма» и войну в Донбассе, погибли 14 000 украинцев, а также произошла дестабилизация ситуации в Черном море и Европе. В США добавили, что не станут признавать Крым территорией РФ.