Депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил, что комплексов Javelin недостаточно для того, чтобы Киев сумел победить Москву.

Заявление депутата прозвучало в эфире телеканала ICTV. Как отмечается, Javelin являются американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами. Недавно стало известно, что Вашингтон планирует передать это вооружение в качестве помощи Украине.

Однако Рахманин считает, что этих комплексов слишком мало. Он указал на то, что Украине сейчас требуется усиление и по другим направлениям. Он указал, что следует усилить ПВО, радиоэлектронную борьбу, а также авиацию и флот. Только в случае, если Украина получит современное вооружение и для этих направлений, можно говорить о «войне с Россией».

Депутат также сообщил, что Украина могла бы получить от США современные самолёты и это продемонстрировало бы намерение вести плодотворное и углубленное сотрудничество стран.

Ранее американское издание Strategic Culture заявило, что западная военная помощь превратила Украину в пороховую бочку. Как было отмечено, если бы не вмешательство США, конфликт на Донбассе закончился бы сам собой.