Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил, что комплексов Javelin недостаточно для того, чтобы Киев сумел победить Москву.

Заявление депутата прозвучало в эфире телеканала ICTV. Как отмечается, Javelin являются американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами. Недавно стало известно, что Вашингтон планирует передать это вооружение в качестве помощи Украине.

Однако Рахманин считает, что этих комплексов слишком мало. Он указал на то, что Украине сейчас требуется усиление и по другим направлениям. Он указал, что следует усилить ПВО, радиоэлектронную борьбу, а также авиацию и флот. Только в случае, если Украина получит современное вооружение и для этих направлений, можно говорить о «войне с Россией».

Депутат также сообщил, что Украина могла бы получить от США современные самолёты и это продемонстрировало бы намерение вести плодотворное и углубленное сотрудничество стран.

Ранее американское издание Strategic Culture заявило, что западная военная помощь превратила Украину в пороховую бочку. Как было отмечено, если бы не вмешательство США, конфликт на Донбассе закончился бы сам собой.

Вам может понравиться

Компания Firefly опубликовала видеозапись пуска и уничтожения ракеты Alpha

Американо-украинская компания Firefly поделилась новой видеозаписью, на которой запечатлён взлёт и взрыв ракеты-носителя Alpha. Как сообщается, пуск был проведён над американской базой Ванденберг в четверг. Отмечается, что двухступенчатый корабль-носитель взлетел
  • Анна
  • 06.09.2021
  • читать 1 минуту

Алена Шишкова высмеяла новую возлюбленную Тимати, назвав её подделкой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова высказалась насчёт его новой пассии. Как сообщается, недавно стало известно, что Тимати состоит в новых отношениях и хотя он не раскрыл личность своей девушки,
  • Анна
  • 06.09.2021
  • читать 1 минуту

Экс-депутат Рады Москаль: отсутствие договора с Россией вынудит Украину перейти на дрова

Украинским властям надо меньше болтать, а начинать договариваться с Россией о поставках газа. В противном случае гражданам придется отапливаться дровами и навозом, уверен бывший депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 7 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |