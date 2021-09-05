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Западная военная помощь превратила Украину в настоящую пороховую бочку, которая вот-вот может взорваться, пишет американское издание Strategic Culture. Авторы поясняют, что Соединенные Штаты во всех бедах на Донбассе винят Россию, которая якобы не хочет «проявить политическую волю» и закончить конфликт. Однако в отличие от США, РФ стороной этого самого конфликта не является.

Президент США Джо Байден очень порадовал другие страны, когда пообещал больше не нести демократию на штыках и лезть в чужие дела. Вот только хватило его совсем ненадолго. Потому что уже на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он пообещал своему визави поставку «Джавелинов» и 60 миллионов долларов на военные цели.

Авторы публикации, представленной порталом «ПолитРоссия» напоминают, что без помощи Соединенных Штатов конфликт давно бы прекратился сам собой. Но Вашингтон продолжает подстрекать Украину к наступлению на Донбасс, что может иметь весьма негативные последствия. В первую очередь именно для Киева.

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