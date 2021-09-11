Киев последовал примеру Варшавы и дал свой «ответ» российско-белорусским учениям «Запад-2021», сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации поясняют, что Украина разворачивает на границе с Белоруссией свои войска, причем делает это на южном направлении.

В Минске уже заявили, что действия Киева вполне могут расцениваться как провокация. Все дело в том, что в южных регионах Белоруссии не проводятся какие-либо маневры. Поэтому совершенно непонятно, что именно собирается делать Украина – защищаться от «российской агрессии», которой нет и в помине, либо вести наступательные действия.

Кроме того, между Беларусью и Калининградской областью России появились боевые самолеты Североатлантического альянса. Эксперты отмечают, что НАТО действует в сговоре с Киевом.