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Зарубежные специалисты рассказали о положительном влиянии средиземноморской диеты на память и когнитивные функции человека.

Как отмечается, эта диета предусматривает много клетчатки и витаминов, и при этом она имеет низкую калорийность. Состоит диета из морепродуктов, злаков, овощей и фруктов.

В эксперименте было задействовано около пяти сотен мужчин и женщин не старше 65 лет. У многих из них до начала исследования имелись различные отклонения – избыток жира, повышенное давление, высокий уровень триглицеридов и так далее.

Участников эксперимента обследовали в течение трёх лет. Также они проходили тесты на когнитивные способности. Выяснилось, что средиземноморская диета не только помогает сбросить вес и улучшить работу сердца, но и оказывает положительное влияние на мозг и память. Так, у добровольцев было отмечено улучшение на 0,6 балла в познании и 0,9 в памяти.

Недавно учёные выяснили, что диета с большим содержанием жиров способна нарушить биологические часы. Это приводит к нарушению восприятия чувства насыщенности.

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