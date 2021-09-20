Зарубежные специалисты рассказали о положительном влиянии средиземноморской диеты на память и когнитивные функции человека.

Как отмечается, эта диета предусматривает много клетчатки и витаминов, и при этом она имеет низкую калорийность. Состоит диета из морепродуктов, злаков, овощей и фруктов.

В эксперименте было задействовано около пяти сотен мужчин и женщин не старше 65 лет. У многих из них до начала исследования имелись различные отклонения – избыток жира, повышенное давление, высокий уровень триглицеридов и так далее.

Участников эксперимента обследовали в течение трёх лет. Также они проходили тесты на когнитивные способности. Выяснилось, что средиземноморская диета не только помогает сбросить вес и улучшить работу сердца, но и оказывает положительное влияние на мозг и память. Так, у добровольцев было отмечено улучшение на 0,6 балла в познании и 0,9 в памяти.

Недавно учёные выяснили, что диета с большим содержанием жиров способна нарушить биологические часы. Это приводит к нарушению восприятия чувства насыщенности.