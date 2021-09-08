Учёные установили, что злоупотребление пищей, которая содержит много жиров, приводит к перееданию и ожирению.

Как было выяснено во время эксперимента, частое употребление пищи с большим количеством жиров мешает механизму, ответственному за насыщение, работать нормально. В итоге это мешает понимать, когда насыщение уже произошло и пора перестать есть.

Выяснилось, что за биологические ритмы и аппетит отвечает, в частности, дорсальный вагальный комплекс (ДВК). В ходе исследования с участием грызунов одной группе крыс давали пищу с высоким содержанием жиров, а у другой группы питание было сбалансированным.

Выяснилось, что у крыс из первой группы происходили сильные изменения в суточных ритмах работы ДВК. К завершению эксперимента эти животные сильно прибавили в весе.

Учёные недавно выяснили, что людям с ожирением интенсивные тренировки не помогут в снижении веса. Как выяснилось, у них замедляется метаболизм вне тренировок.