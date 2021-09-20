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Врач из Турции Джума Эмироглу назвал продукты, которые содержат витамин В12.

Как отмечается, продукты с большим содержанием этого витамина следует употреблять осенью, так как в это время года люди начинают чаще чувствовать усталость. Объясняется это уменьшением количества солнечного света и понижением температуры. В итоге метаболизм начинает замедляться, а иммунитет слабеет.

Дефицит витамина В12 также оказывает негативное влияние на нервную систему. Это грозит изменчивым настроением и депрессией, проблемами с памятью, подавленным состоянием.

Врач рекомендует употреблять продукты, которые содержат много белка и кальция. Это молочные продукты, а также мясо, рыба и курица. Также рекомендуется есть продукты с большим содержанием витамина С и антиоксидантами – это шиповник, цитрусовые, брокколи, красный перец.

Помогут иммунитету также морепродукты, грибы, цельнозерновые, чеснок, лук и кунжут. Кроме того, будут полезны продукты с витамином D – яйца, лосось, молоко.

Ранее специалисты рассказали, что усталость по утрам является признаком дефицита витамина В12 в организме. При этом неважно, насколько хорошо человек выспался, он всё равно будет чувствовать усталость.

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