читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы издания Wall Street Journal объяснили, почему в Европе сильно выросли цены на электроэнергию.

Как сообщается, стоимость электроэнергии в странах Европы увеличилась даже больше, чем в два раза. Так, указывается, что стоимость электричества на прошедшей неделе составила 285 евро за 1 мегаватт в час (28 745 рублей).

Объясняется этот рост цен тем, что снизилось количество энергии, которая вырабатывается ветряными электростанциями, расположенными в Северном море. Ветряные станции не смогли вырабатывать необходимое количество электричества, так как не было ветров достаточной силы. Так, 6 сентября ветер обеспечил лишь 4,9% выработки электроэнергии, при том, что среднегодовой показатель равняется 18%.

Из-за этого пришлось использовать газовые и угольные электростанции. В то же время в Европе сильно выросла стоимость газа, которая сейчас составляет 727 тысяч долларов за 1 тыс. кубического метра. В июне стоимость газа составляла немногим более 300 долларов.

Недавно специалист объяснил, почему Германию не беспокоят растущие цены на газ. Он отметил, что скоро должен начать работать газопровод “Северный поток-2”, который должен стабилизировать цены.

Вам может понравиться

За учениями “Запад-2021” внимательно наблюдают пять разведывательных самолетов НАТО

Натовские самолеты постоянно кружат над районами учений «Запад-2021», сообщает портал Avia.Pro. Только за минувшие сутки мониторинговые сервисы показали присутствие неподалеку от Калининграда, а также у северо-западных российских рубежей пяти воздушных

Глава Совнацбеза Украины Данилов заявил о готовности воевать с Россией за Крым

Глава украинского Совнацбеза Алексей Данилов продолжает делать агрессивные заявления. На этот раз он высказался в том духе, что армия Украины уже вполне готова к войне с Россией за Крымский полуостров.

Депутат ВРУ Гончаренко: Украина побеждала Россию в 1514 году и может повторить

В истории Украины имеется крупная победа над Россией, которую Киев сейчас готов повторить, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Известный своими странными выходками и высказывания парламентарий уточнил, что речь идет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 14 сентября – ясно, до 26 °C |