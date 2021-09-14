Авторы издания Wall Street Journal объяснили, почему в Европе сильно выросли цены на электроэнергию.

Как сообщается, стоимость электроэнергии в странах Европы увеличилась даже больше, чем в два раза. Так, указывается, что стоимость электричества на прошедшей неделе составила 285 евро за 1 мегаватт в час (28 745 рублей).

Объясняется этот рост цен тем, что снизилось количество энергии, которая вырабатывается ветряными электростанциями, расположенными в Северном море. Ветряные станции не смогли вырабатывать необходимое количество электричества, так как не было ветров достаточной силы. Так, 6 сентября ветер обеспечил лишь 4,9% выработки электроэнергии, при том, что среднегодовой показатель равняется 18%.

Из-за этого пришлось использовать газовые и угольные электростанции. В то же время в Европе сильно выросла стоимость газа, которая сейчас составляет 727 тысяч долларов за 1 тыс. кубического метра. В июне стоимость газа составляла немногим более 300 долларов.

Недавно специалист объяснил, почему Германию не беспокоят растущие цены на газ. Он отметил, что скоро должен начать работать газопровод “Северный поток-2”, который должен стабилизировать цены.