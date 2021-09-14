Эксперт по энергетике Валентин Землянский предположил, почему Германия так спокойна на фоне рекордного подорожания газа в Европе.

По мнению эксперта, спокойствие Германии указывает на то, что там готовы к полной загрузке газопровода «Северный поток-2». Это, как было отмечено, должно привести к стабилизации стоимости газа в Европе.

Однако на данный момент остаётся проблема с запуском газопровода. Так, неизвестно, когда точно «Северный поток-2» сможет начать свою работу. Согласно заявлению Землянского, в Германии решают этот вопрос, так как на улице начало холодать, и хранилища необходимо наполнять.

Также эксперт отметил, что Европа может отказаться от принятых газовых директив в пользу того, чтобы дополнительно прокачивать газ.

Ранее в Германии раскритиковали страны, которые выступают против “Северного потока-2”. Как было отмечено, геополитической проблемой газопровод стал только из-за Польши и Украины.