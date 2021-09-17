Нидерланды могут предложить Великобритании заключить соглашение с Евросоюзом, которое будет касаться обороны и безопасности. Об этом заявляет издание The Times, ссылаясь на источники.

Согласно имеющейся информации, инициатором заключения соглашения станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который обратится с соответствующим предложением к своему коллеге из Великобритании Борису Джонсону. По сведениям The Times, предложение о сотрудничестве будет выдвинуто уже 17 сентября во время встречи премьеров двух стран.

Указывается также, что после того, как американские военные ушли из Афганистана, Великобритания стала относиться к сотрудничеству с ЕС в области обороны и безопасности более открыто.

Ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил о готовности нанести авиаудар по Афганистану. Он отметил, что Афганистан труднодоступен, но это не помешает Великобритании действовать там при необходимости.