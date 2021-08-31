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В Великобритании сообщили о том, что готовы осуществить атаку на объекты в Афганистане при помощи авиации. Об этом сообщил начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон.

Согласно его заявлению, они должны суметь исполнить глобальную роль в глобальной коалиции для того, чтобы расправиться с организацией «Исламское государство» (запрещённая в России террористическая организация). Они должны быть готовы атаковать, отправлять свои войска или вооружение в нужную страну быстро и в необходимых объёмах.

Также Вигстон подтвердил, что Великобритания внесёт своё вклад в противостояние с террористами ИГ, если у неё будет возможность. Он отметил, что Афганистан труднодоступен, но, несмотря на это, Великобритания готова действовать и там.

Недавно в Великобритании заявили, что завершили эвакуацию своих граждан, а также афганцев, из Кабула. Они эвакуировали более 15 тысяч человек.

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