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Учения «Запад-2021», которые проводят Россия и Белоруссия, станут подготовкой к партизанской войне против Запада, уверен военный эксперт издания The National Interest Марк Эпископос.

Он заявляет, что Москва и Минск большую часть маневров проведут в условиях городской застройки. Это означает, что они совсем не собираются отрабатывать оборонительные действия на случай агрессии Североатлантического альянса. Напротив, они будут тренировать партизанские методы ведения боевых действий.

Одновременно с этим эксперт успокаивает прибалтийские страны и Польшу. По мнению Эпископоса, им абсолютно ничего не грозит. Если бы РФ планировала начать полномасштабное наступление на Европу, то эти государства пострадали бы в первую очередь. Но партизанская война будет вестись в соответствии с совершенно другой стратегией.

Ранее сообщалось, что Запад опасается сближения России и Беларуси, а также размещения на границах НАТО ЗРК С-400.

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