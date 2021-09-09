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НАТО усиливает военное присутствие у границ РФ, но и Москва тоже не дремлет. 10 сентября она начинает масштабные учения «Запад-2021» совместно с Беларусью. Запад возмущен и требует вести себя предсказуемо на этих маневрах. Больше всего опасаются учения Польша, Литва, Эстония и Латвия, так как именно неподалеку от их границ появится огромное количество боевой техники.

Западу не нравится как сама идея учений, так и стремительное сближение Москвы и Минска. В СМИ уже прошла информация, что после маневров РФ может передать Беларуси зенитно-ракетные комплексы С-400, что станет для Североатлантического альянса серьезной проблемой. Ведь российские «Триумфы» способны обнаруживать любые летательные аппараты на расстоянии до 400 километров, поэтому они возьмут под свой контроль все перемещения авиации НАТО.

Из-за учений и сближения Минска с Москвой больше всего беснуется Варшава. Она считает, что маневры «Запад-2021» станут подготовкой РФ к войне против Европы. И боится, что первый удар на себя придется принимать именно Польше.

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