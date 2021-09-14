Военные учения «Запад» 1981 года оставались самыми большими и впечатляющими маневрами, проводившимися еще Советским Союзом, собрав целых 150 000 военнослужащих со всего СССР и его союзных государств из Варшавского договора. Британский еженедельник The Economist провел параллели между этим и текущими российско-белорусскими учениями, начавшимися 10 сентября. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Учения «Запад-2021», если верить министерству обороны России, может задействовать до 200 000 военнослужащих из России, Беларуси и ряда других стран, что превышает численность даже самых крупных учений НАТО за последнее время. Это отражает как холодность отношений России с Западом, так и их укрепление с Беларусью.

Хотя не совсем ясно, сможет ли «Запад-2021» действительно соответствовать зрелищу 1981 года. Отчасти это связано с тем, что Россия вынуждена выбирать между преуменьшением масштабов своих учений по дипломатическим причинам и их приукрашиванием, чтобы запугать своих врагов.

Венский документ «Меры по укреплению доверия в Европе», согласованный в 1990 году и признаваемый Россией и Западом, гласит, что учения с участием более 13 000 военнослужащих должны объявляться заранее и открываться для иностранных наблюдателей. В последние годы Россия, как правило, настаивала на том, что выглядящие огромными учения на самом деле представляли собой серию отдельных, более мелких, и, следовательно, освобожденных от действия Венского соглашения.

Такие же ухищрения используются и с «Западом-2021». Беларусь заявляет, что разместит на своей территории 12 800 военнослужащих, что как раз немногим менее порогового значения. Россия заявила, что на территории России будут обучаться не более 6400 человек. Но «в целом» при этом указана цифра в 200 000 военнослужащих.

Америка попросила Россию объяснить «очевидное несоответствие», отметил представитель Госдепартамента. Истинная цифра, вероятно, находится где-то посередине, хотя и ближе к верхнему пределу. «Российское военное руководство, вероятно, надеется, что западные СМИ сообщат преувеличенные цифры, которые помогут подтвердить масштаб и успех учений» – говорит Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам из аналитического центра CNA.

Впрочем, Запад беспокоит не только размер «Запада-2021». Учения проходят в России и Белоруссии, причем в последней находятся тысячи российских военнослужащих. По словам Кофмана, российские войска будут развернуты намного дальше на запад и, следовательно, ближе к границе Беларуси с Польшей, чем во время прошлых учений «Запад-2017». Некоторые маневры будут проходить в районе Бреста, прямо на этой границе, всего в 200 км от Варшавы.

Все это заставило Польшу нервничать. 6 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецки объяснил, почему правительство хотело продлить чрезвычайное положение, объявленное на границе страны с Беларусью на прошлой неделе. По мнению Моравецкого, это было в значительной степени ответом на приток беженцев, которых Беларусь подталкивала к оказанию давления на Польшу и другие соседние страны, но надвигающиеся учения тоже сыграли свою роль.

То, что «Запад-2021» спровоцирует такую реакцию в Европе, может порадовать Кремль. Хотя военные расходы России значительно уступают американским и значительно отстают от китайских, ее вооруженные силы претерпели серьезные преобразования за последние 15 лет. Они прошли путь от оборванной и нуждающейся в ресурсах постсоветской организации, плохо проявившей себя в войне против Грузии в 2008 году, до более стройной, маневренной и смертоносной структуры с многолетним опытом боевых действий на Украине и в Сирии.

Смысл учений, подобных «Западу», заключается не только в том, чтобы улучшить готовность России к большой войне и ее способность вести ее вместе с Беларусью, но и в демонстрации этого прогресса потенциальным противникам. «Запад-2021» будет включать не только традиционные наземные, воздушные и морские наступательные операции – вплоть до Арктики, – но также наземный боевой робот «Уран-9» и крупнейшие в истории учения по радиоэлектронной борьбе.

Учения также дают возможность для военной дипломатии, подчеркивая, что Россия может быть изгоем на Западе, но имеет друзей в других местах. Участвуют несколько сотен военнослужащих из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, некоторые заимствуют российские танки. Китай не участвует, но в прошлом месяце провел большие учения с Россией в ее северо-западном регионе Нинся.

Беларусь стала для всех них самым близким другом. Раньше Лукашенко опасался слишком доминирующего присутствия России в своей стране, но был вынужден полагаться на помощь России в подавлении демократического движения. В прошлом именно Беларусь представляла себя стойким защитником западного фланга России.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод оценки учений «Запад-2021» польским экспертом Анной Марией Дайнер.