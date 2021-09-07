Афганская провинция Панджшер была взята под контроль боевиками движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация). Об этом сообщили представители движения.

Эта провинция, как отмечается, несколько недель оставалась вне контроля талибов. Однако теперь боевики заявили, что «последний оплот врагов-наёмников» был захвачен и сейчас провинция находится под контролем Исламского эмирата.

По словам местных журналистов, талибы подняли флаг над зданием, в котором располагался офис губернатора провинции.

Сами же представители сил сопротивления опровергли информацию о захвате провинции. Они сообщили, что заняли стратегические позиции и планируют бороться с боевиками до тех пор, пока не сумеют добиться справедливости и свободы.

Недавно политолог Дмитрий Вородин объяснил, почему талибы заявляют о контроле над провинцией Панджшер. Он сообщил, что это мешает привлекать на сторону сил сопротивления другие вооружённые формирования.