Заявление талибов (представители запрещенного в России террористического движения «Талибан») об установлении контроля над провинцией Пардшер не имеет ничего общего с действительностью. Политолог Дмитрий Вородин уверен, что оно сделано специально, чтобы не привлекать на сторону сил сопротивления другие вооруженные формирования.

По словам эксперта, для талибов в настоящий момент очень важно сломить сопротивление как можно быстрее. Если этот процесс затянется, то к ополченцам могут примкнуть другие группировки, которые не хотят власти «Талибана» в стране. И тогда воевать придется очень долго и с непредсказуемым финалом.

Чтобы этого не произошло, талибы заявили о разгроме сил сопротивления и о полном контроле над провинцией.

Вородин также рассказал, что переговоры между боевиками и повстанцами провалились из-за неправильного подхода новых властей Афганистана. Они фактически попытались купить лидера сопротивления Ахмада Масуда, предложив ему сохранность имущества в столице, а также должность в новом правительстве. Талибы не учли, что для Масуда и других ополченцев важно раз и навсегда разрешить фундаментальные вопросы. При этом их не интересуют ни власть, ни имущество.