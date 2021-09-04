В Башкирии на имущество и счета компании «Таналык», которая занимается добычей золота, был наложен арест.

Документ о вынесенном решении появился 2 сентября на сайте арбитража. Как сообщается, причиной для вынесения этого решения стали нарушения, которые допустила компания.

Согласно имеющимся сведениям, компания проводила добычу за пределами своего земельного участка. Также отмечается, что работы проводились открытым способом, с использованием бульдозеров и экскаваторов. В итоге плодородный слой почвы был уничтожен.

Выяснить эти нарушения удалось во время проверки. Компании направили расчёт ущерба для того, чтобы она возместила причинённый ущерб добровольно, но требование было проигнорировано. В итоге Росприроднадзор обратился в суд.

Жители Башкирии недавно пожаловались на загрязнение озера Яктыкуль. Озеро считается самым глубоким в регионе, и оно имеет статус гидрологического памятника природы регионального значения.