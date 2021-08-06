Жители Башкирии весьма обеспокоены загрязнением озера Яктыкуль (Банное).

Как отмечается, это озеро является самым глубоководным в Башкирии, также ему присвоен статус гидрологического памятника природы регионального значения. На его берегу находятся жилые дома, санатории и базы отдыха. Ранее озеро являлось одним из самых чистых в России, но теперь, по словам местных жителей, это не так.

Как заявили активисты в соцсетях, в настоящее время озеро загрязняется канализационными стоками. Так, было указано, что единая канализационная система имеет только один насос, но он не справляется, а прошедшей зимой временно перестал работать.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов отметил, что озеро бессточное, кроме того, много и других проблем. Так, он отметил наличие несанкционированной свалки, куда люди возят коммунальные и строительные отходы. Кроме того, озеро мелеет, что приводит к более сильному нагреванию воды и увеличению количества водорослей. Также не все базы и дома подключены к канализации.

Недавно мы сообщали, что в Швейцарии за десять лет образовалось около 180 новых озёр. Это произошло из-за таяния ледников.