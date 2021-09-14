Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался насчёт вероятности встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина.

По мнению Стрелкова, в настоящее время эта встреча для России не выгодна. Об этом он заявил в пресс-центре НСН. Он отметил, что Зеленскому, которого он назвал профессиональным пиарщиком и артистом, выгодны все публичные действия, особенно в том случае, если они совершаются на международном уровне.

Кроме того, Стрелков заявил, что Зеленский считает свою позицию весьма прочной, так как Украина после ситуации 2014 года считается пострадавшей стороной. Таким образом, для украинского президента встреча с Путиным будет выгодна вне зависимости от заявлений или её итогов. России эта встреча будет бесполезна.

Подводя итог, Стрелков сообщил, что если российские власти имеют мозги, то на встречу они не согласятся.

Ранее Игорь Стрелков заявил, что жителей Донбасса начали вербовать в ЧВК для отправки на таджикско-афганскую границу. В своём заявлении он сослался на проверенные источники.