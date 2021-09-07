Игорь Стрелков, бывший руководитель оборонного ведомства ДНР, отметил, что в Донбассе местных жителей начали вербовать в ЧВК для отправки на таджикско-афганскую границу.

Согласно его словам, он получил данную информацию сразу от ряда проверенных источников. Он добавил, что набор на службу в ЛДНР проходит успешно. Набранных бойцов планируется отправить в Таджикистан. Никаких больше деталей экс-министр не привел, поэтому точно неизвестно, какую именно задачу поручат наемникам.

В СМИ при этом отмечают, что в Афганистане все еще наблюдается крайне сложная обстановка. После ухода из страны американских вооруженных сил власть в ней захватили боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Если им не удастся взять под контроль ситуацию в республике, то могут возникнуть новые группировки, которые будут угрожать ближайшим странам.