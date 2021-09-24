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США во время проведения своих учений совершили отработку скрытной атаки по России крылатыми ракетами. Об этом сообщает портал avia.pro.

Как сообщается, в учениях были задействованы крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. При этом указывается, что осуществить скрытность пуска ракет удалось за счёт того, что запуск производился летательными аппаратами, которые были созданы специально для таких целей.

Данные аппараты позволяют совершать массовый пуск ракет. Так, самолёт сбрасывает контейнера с ракетами, после чего осуществляется скрытная атака по целям, для самолёта же опасность минимальна.

Используемые в учениях ракеты, как уточняется, представляют опасность для России потому, что они имеют очень большую дальность и способны достичь Арктики и Сибири.

Ранее мы сообщали о новейшей российской противоракете, которая может уничтожать искусственные спутники противника на больших высотах. Название ракеты на данный момент держится в секрете.

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