На прошлой неделе Россия испытала новейшую противоракету, название которой пока не называется. Этот боезаряд вызвал в США настоящую панику, так как он способен уничтожать искусственные спутники противника на больших высотах, пишет издание Avia.Pro.

Минобороны России выложило в Сеть видеозапись испытаний на полигоне Сары Шаган, чем шокировало и Соединенные Штаты, и их союзников по Североатлантическому альянсу. Британское издание The Sun даже вспомнило заявление западных специалистов о потенциальной опасности российских противоракет, сделанное несколько лет назад.

Эксперты из Великобритании написали, что испытания ракеты были проведены «после десятидневных безумных военных игр на четырех отдельных театрах военных действий», подразумевая учения «Запад-2021».

Также они отметили, что Россия не раскрывает ни названия противоракеты, ни ее технических характеристик.