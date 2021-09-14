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Стив Возняк, являющийся сооснователем компании Apple, рассказал о созданной компании, которая займётся космосом.

Заявил об этом Возняк в Twitter. Согласно опубликованной информации, компании было дано название Privateer Space. Кроме того, отмечается, что она была основана вместе с Алексом Филдингом – инженером и гендиректором роботехнической компании Ripcord.

Возняк в публикации оставил ссылку на видеоролик, опубликованный на YouTube. В видеозаписи рассказывается о том, что компания ставит своими целями обеспечение безопасности в космосе, а также планирует сделать его доступным для людей.

Кроме того, было заявлено об отличии новой компании от аналогичных организаций. Уже в сентябре руководство компании собирается рассказать о своих планах во время конференции AMOS Tech. Состоится мероприятие с 14 по 17 сентября.

Недавно мы сообщали о том, что компания SpaceX собирается поставить стеклянный купол на корабль Crew Dragon. Этот купол позволит насладиться видами космоса.

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