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Компания SpaceX собирается установить на корабль Crew Dragon, запуск которого состоится уже 15 сентября, большой купол из сверхпрочного стекла.

Насладиться великолепным видом удастся четырем астронавта в ходе специальной миссии под названием Inspiration4. Впервые купол был лично показан Илоном Маском, главой корпорации, еще весной текущего года. Он отметил, что в корабле имеются несколько иллюминаторов, однако они не способны предложить панорамный обзор космического пространства.

Купол разместят вместо стыковочного механизма в передней части аппарата, так как его не планируют стыковать с МКС. Данный полет будет осуществлен на деньги миллиардера Джареда Исаакмана, который собирается возглавить миссию. Помимо него в космос также полетят трое специалистов, среди которых окажется медик, геофизик и инженер.

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