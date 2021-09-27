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Сомнолог Милена Чернышева назвала способ, который способен помочь избавиться от храпа.

Согласно заявлению специалиста, для избавления от храпа можно использовать специальные подушки. В них в качестве наполнителя используются травы и растения. Такой способ она предлагает своим пациентам как один из пунктов терапии.

Для наполнения подушки следует взять мелиссу, мяту, чабрец, шалфей или иные травы. Чернышева заявила, что такие травы помогут человеку заснуть быстрее и крепче. Также они оказывают благотворное воздействие на организм, в частности, способствуют избавлению от храпа.

Но сомнолог предупредила, что у некоторых людей такие растения могут вызвать аллергию. Поэтому, если во время сна на подушке человек хочет чихать или у него начался зуд в области лица и шеи, значит, выбранная трава для наполнения подушки ему не подходит. Но это довольно редкие случаи.

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