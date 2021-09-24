«Настоящая «мобильная крепость»! Лидер среди основных боевых танков России Т-90 действительно хорош», – под таким заголовком китайский портал Sohu пишет о российском танке Т-90 и его последних усовершенствованиях. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Т-90 – основной боевой танк, разработанный Советским Союзом и его преемником Россией с конца 1980-х до начала 1990-х годов. Он возник на основе предшествующих конструкций танков Т-64, Т-72 и Т-80 как унифицированный альтернативный проект. Все же Т-90 имеет большее «кровное родство» с танком Т-72, включая внутреннюю структуру, систему питания и т.д.

В целом Т-90 – основной боевой танк нового поколения, разработанный на базе танка Т-72Б и использующий систему управления огнем Т-80У (также производной от Т-72). Первоначально конструкция, называвшаяся Т-72БУ, после распада Советского Союза была переименована в Т-90. Этот танк был впервые публично представлен на выставке вооружения и техники, проходившей в Кубинке в 1993 году. Серийное производство началось в 1994 году.

Оригинальный Т-90 можно рассматривать как преемника Т-72, сочетающего в себе преимущества Т-80. Но этот танк отнюдь не является простым сочетанием «шасси Т-72 и башни Т-80», как считают некоторые. Фактически он создан на базе и шасси, и башни танка Т-72Б, а система управления огнем была полностью обновлена. От конфигурации Т-72 сохранилось использование автомата заряжания для сокращения экипажа до 3 человек – командира, наводчика и водителя. Некоторые зарубежные пользователи, привыкшие к Т-72, выбрали Т-90 именно за сходство конструкций.

На Т-90 установлена 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, такая же, как у основного боевого танка Т-80. Она может стрелять не только бронебойными оперёнными подкалиберными (APFSDS) и осколочно-фугасными противопехотными (HE-FRAG) снарядами, но и запускать противотанковые ракеты 9М119М «Рефлекс-М». Это управляемая ракета полуактивного самонаведения, она имеет эффективную дальность действия от 100 м до примерно 5 км, а также способна поражать маловысотные цели, такие как вертолеты.

Заряжающее устройство Т-90 содержит готовыми к стрельбе до 22 выстрелов боеприпасами раздельного заряжания, а один снаряд может быть заряжен за 4-6 секунд. Боекомплект размещен в корпусе и башне. Усовершенствованное заряжающее устройство позволяет Т-90 использовать бронебойный снаряд 3БМ-44М с хвостовой стабилизацией, аналогичный американскому снаряду M829A3, но меньшего размера. Использование лазерного наведения для захвата цели позволяет с большей точностью поразить вертолет или уничтожить пехоту.

Дополнительное вооружение Т-90 составляет 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ со скорострельностью от 210 до 200 выстрелов в минуту и дальностью 2 км. Спаренный 7,62 мм пулемет ПКТ может быть заряжен на 250 патронов за раз, в общем боекомплекте 7000 патронов.

Корпус Т-90 представляет собой смесь традиционных бронированных стальных листов, многослойной композитной брони и средств взрыво-реактивной бронезащиты. Башня первоначального образца Т-90 аналогична литой башне Т-72Б, улучшенный Т-90С стал оснащаться новой сварной наклонной башней, близкой к немецкому танку Leopard 2. Передняя часть башни оборудована с броней взрывного реагирования «Контакт-5», элементы которой вставлены под разными углами. Это способно эффективно защищать основную броню от реактивного противотанкового оружия и ослаблять эффективность кинетической энергии бронебойных снарядов.

На начальный серийный вариант танка Т-90 был установлен четырехтактный 12-цилиндровый дизельный двигатель с наддувом В-84МС, созданный на основе прототипа Т-72Б, с максимальной мощностью 840 лошадиных сил. Последующие модели Т-90А и Т-90С оснащались 12-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом В-92С2, с максимальной мощностью 1000 лошадиных сил. На последней версии, Т-90АМ «Прорыв», используется дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил и механическая автоматическая трансмиссия с электронным управлением.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод статьи Sohu, где отмечалась недостаточность у России средств для закупок Т-90 вместо более дешевых модификаций Т-72.