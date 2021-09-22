Минобороны России в очередной раз оснастило Западный военный округ новой партией из 100 танков Т-72Б3, хотя давно ожидаются закупки новых Т-90АМ. Как пишет китайский портал Sohu, основной причиной этого является ограниченность финансовых средств, отпущенных на модернизацию российской армии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Танк Т-72Б3 – недорогая и сравнительно недавняя альтернатива по модернизации танкового парка России, призванная усовершенствовать стареющие танки семейства Т-72Б. Это можно рассматривать как более экономичную замену предыдущего варианта модернизации по программе Т-72Б2.

Отремонтированные и модернизированные танки Т-72Б3 оснащены новыми двигателями, новыми прицелами наводчика, новыми системами управления огнем и некоторыми другими улучшениями. Первые партии модернизированных танков Т-72Б3 уже были поставлена в российскую армию ранее, и не менее 600 старых танков были модернизированы до этого варианта.

Хотя российская армия постоянно жалуется Министерству обороны на то, что новый улучшенный основной боевой танк Т-72Б3 непрост в использовании и его характеристики отстают, и связывает свои главные надежды с предстоящими закупками новых танков Т-90АМ. Однако Минобороны в очередной раз оснастило Западный военный округ новой партией из 100 танков Т-72Б3.

В последние годы, хотя финансирование российских вооруженных сил существенно увеличилось, оно незначительно по сравнению с поставленными задачами масштабного перевооружения морских, сухопутных, воздушных сил и ракетных войск стратегического назначения. Министерству обороны приходится переоснащать основные боевые части за счет ограниченных средств.

Хотя новое оружие является более мощным, его высокая стоимость также доставляет военным головную боль: им приходится хвататься обеими руками за каждую возможность, и при поставках лишь небольшого количества новых моделей оружия они также модифицируют партии уже проверенного вооружения. Т-72Б3 – показательный пример.

Т-72Б3 оснащен встроенной реактивной броней «Контакт-5». Такая же броня используется на Т-80У, Т-90 и некоторых других современных основных боевых танках. Эта броня может эффективно защитить машину от большей части артиллерии.

У этого танка три члена экипажа, включая командира, наводчика и водителя. Т-72Б3, как и предшествующие варианты, вооружен комплексом управляемого ракетного вооружения 9К120 «Свирь» (в странах Запада его именуют АТ-11 Sniper) и 125-мм пушкой. Боекомплект насчитывает 55 снарядов, 30 из них установлены в автомате заряжания и готовы к немедленному использованию, а остальные хранятся в бункере. Имеется спаренный 7,62-мм пулемет и укрытый зенитный пулемет, который управляется вручную командиром.

На танке Т-72Б3 установлена новая система управления огнем и новый баллистический вычислитель. Танк также оснащен новой цифровой радиосистемой. Наводчик использует также новый прицел «Сосна-У». Этот прицел способен вести дневной и ночной, всепогодный бой. Командир может выбрать цель и позволить стрелку завершить процесс прицеливания и стрельбы. Этот период командир может посвятить поиску следующей цели.

Некоторые демонстрационные танки Т-72Б3 в командирской версии «К» оснащены панорамным прицелом. Этот прицел входит в стандартную комплектацию модели, которую иногда именуют Т-72Б4.