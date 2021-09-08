Школьник из Великобритании нашел на Google-картах странность, объяснить которую не удалось.

Как сообщается, британский школьник Рори Чепмен искал на картах Google место, где можно прогуляться вместе с семьёй. Изучая острова Хилбр, которые являются местным заповедником, он обнаружил туристическую достопримечательность под странным названием «Отверстие, ведущее к центру Земли».

Отмечается, что это лишь поставленная кем-то отметка, а не фотография загадочного отверстия. Школьник заинтересовался находкой, но не сумел ничего выяснить об этом отметке. Родители также не смогли ему ничего сказать, и потому школьник задал вопрос в Facebook.

Пользователи Сети также были заинтригованы загадочным знаком. Однако в скором времени значок исчез с Google-карт.

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