Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Школьник из Великобритании нашел на Google-картах странность, объяснить которую не удалось.

Как сообщается, британский школьник Рори Чепмен искал на картах Google место, где можно прогуляться вместе с семьёй. Изучая острова Хилбр, которые являются местным заповедником, он обнаружил туристическую достопримечательность под странным названием «Отверстие, ведущее к центру Земли».

Отмечается, что это лишь поставленная кем-то отметка, а не фотография загадочного отверстия. Школьник заинтересовался находкой, но не сумел ничего выяснить об этом отметке. Родители также не смогли ему ничего сказать, и потому школьник задал вопрос в Facebook.

Пользователи Сети также были заинтригованы загадочным знаком. Однако в скором времени значок исчез с Google-карт.

Ранее мы сообщали о том, что представители Google решили пошутить над Apple в своём рекламном видео. В видеозаписи они рекламировали новый гаджет Pixel 5a 5G.

Вам может понравиться

Зачем Евросоюзу нужна собственная армия, независимая от НАТО

Целые гарнизоны союзников НАТО из Европы стали заложниками американской политики в Афганистане. США приняли решение о выводе войск из этой страны в одностороннем порядке, даже не попытавшись предпринять меры для

В Москве уволили издевавшуюся над детьми воспитательницу детского сада

В московском детском саду воспитательницу, издевавшуюся над своими подопечными, привлекли к дисциплинарной ответственности. Ее также уволили из заведения. Недавно на канале в «Телеграме» появилась запись о том, что воспитатель издевается

Порошенко заявил, что встреча Байдена и Зеленского не принесла результатов

Экс-президент Украины Петр Порошенко высказался насчёт недавней встречи Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена. Их встреча состоялась 1 сентября. Согласно заявлению Порошенко, факт визита можно назвать положительным. Однако, как
  • Анна
  • 06.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 сентября – пасмурно, до 17 °C | город Мытищи: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 8 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 8 сентября – ясно, до 20 °C |