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Компания «Открытая мобильная платформа» заявила о старте открытого бета-тестирования отечественной ОС «Аврора».

Ранее в тестировании были задействованы только компании. Согласно опубликованной информации, сейчас возможность поучаствовать в бета-тесте есть для всех желающих, если они успеют записаться на программу – количество участников ограничено. Кроме того, уточняется, что участвовать могут только москвичи.

Все бета-тестеры получат на время тестирования смартфон Inoi R7 2017 года, на котором будет установлена ОС «Аврора». В тестировании участвуют и другие модели смартфонов, в будущем список будет расширен. Помимо системы, на смартфонах будет установлен стандартный софт, другие приложения можно скачать из «Аврора Маркет».

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