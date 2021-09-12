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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оригинальным способом сообщил о рождении сына от Ольги Абрамовой.

Как отмечается, общественность знала о том, что Ольга находится в положении, но никто не знал, когда ожидать появление на свет ребёнка. Эту новость артист рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда», когда ему был задан вопрос об увлечениях.

Так, он рассказал, что у него живёт щегол, есть три кошки, собака и ребёнок. Когда он возвращает домой и только покормит одних – другие уже тоже хотят есть, и в таких ситуациях как-то не до хобби. Он заявил, что его планы на вечер – вернуться домой, искупать сына и покормить щегла.

Подробностями о сыне Шнуров делиться не стал, и даже не назвал его имя. О беременности своей супруги он также сообщил оригинально – написав стихотворение в декабре 2020 года.

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