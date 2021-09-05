53-летний телеведущий Андрей Норкин недавно снова женился. Об этом сообщил он сам, опубликовав фото из московского загса в Instagram.

Как отмечается, брак стал для Норкина вторым. С 1992 по 2020 год он был женат на теле- и радиоведущей Юлии, с которой вместе работал на радиостанциях. В браке у пары родилось двое детей, ещё двое были усыновлены.

Юлия Норкина скончалась в начале июня 2020 года. По словам близкого окружения пары, причиной её смерти стал инфаркт. Также было заявлено, что у Юлии был эмоциональный стресс из-за пандемии.

Имя второй супруг Норкин раскрывать не стал, но журналисты выяснили, что её зовут Ирина Бородина, и она является выпускницей педуниверситета имени Герцена. На опубликованных фото можно увидеть, как они обмениваются кольцами и целуются. Подписал публикацию телеведущий коротко – «Вот».

Некоторые пользователи Сети осудили Норкина, отметив, что он вступил в новый брак всего лишь год спустя после смерти первой жены. Они заявили, что ему стоило повременить для приличия или не выставлять свадьбу напоказ. Другие комментаторы заявили, что после этой новости им мерзко.

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