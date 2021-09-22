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Сенатор Алексей Пушков высказался насчёт ситуации, при которой Евросоюз может не признать итоги выборов в Госдуму России. Об этом он рассказал в беседе с изданием «ВЗГЛЯД».

Согласно заявлению Пушкова, есть лишь один документ, по которому ЕС может отказаться признавать итоги проведённый в России выборов. Отмечается, что для этого должны быть зафиксированы нарушения международного права. Этим документом является резолюция Европарламента, которая была принята совсем недавно – 16 сентября. Но, как указал Пушков, в документе содержатся лишь рекомендации.

Сенатор указал, что причин для того, чтобы заявить о нарушениях, нет. Если бы ЕС отказался признавать итоги выборов, то это спровоцировало бы политическую войну и почти полное прекращение взаимодействия ЕС и России.

Впрочем, Пушков уверен, что подобное развитие событий маловероятно.

Ранее мы сообщали, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга были обнаружены расхождения при подсчете явки на выборы. Как оказалось, она не сошлась с официальным данными УИК примерно на 400 человек.

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