Сенатор Алексей Пушков высказался насчёт недавней публикации экс-премьера Украины Николая Азарова.

Как сообщается, недавно Азаров сравнил в Twitter стоимость газа на Украине и в Белоруссии. Так, он поделился коллажем, который состоит из фотографий грустного президента Украины Владимира Зеленского и улыбающегося главы Белоруссии Александра Лукашенко. Также в коллаже указывается, что газ на Украине стоит 753 доллара, а в Белоруссии – 128 долларов.

В своей публикации в Telegram Пушков заявил, что это был удачный троллинг украинского президента со стороны Азарова.

После этого Пушков задался вопросом о том, кто является большим патриотом своей страны. Впрочем, он заявил, что это риторический вопрос. Также сенатор предположил, что этот троллинг должны оценить если не в администрации украинского президента, то в «Квартале-95».

Недавно Алексей Пушков высмеял эстонского командующего Силами обороны Мартина Херема, который заявил о скором нападении России на их страну. По словам Пушкова, такие заявления вызывают только смех.